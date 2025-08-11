Мошенник обманывал продающих смартфоны людей и получил аппараты на десятки тысяч

В мировой суд Рамле подано обвинительное заключение против 24-летнего Гилада Авиталя из Тель-Авива, который мошенническим путем завладел мобильными телефонами общей стоимостью около 40 тысяч шекелей.

По данным обвинительного заключения, Авиталь обращался к людям, которые публиковали в интернете объявления о продаже смартфонов, представлялся покупателем и договаривался с ними об оплате банковским переводом. В качестве доказательства он присылал скриншот перевода.

Получив аппарат на руки – иногда обвиняемый задействовал услугу таксистов-курьеров – обвиняемый отменял перевод, так что в результате продавцы не получали оплаты. Таким образом ему удалось получить телефоны общей стоимостью около 40 тысяч шекелей. В обвинительном заключении перечислены десять эпизодов, Авиталь обвиняется в мошенничестве.