Детское порно по воле Единорога: подано обвинение против отца-насильника

Государственная прокуратура представила в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 39-летнего жителя севера Израиля, который снимал свою малолетнюю дочь обнаженной и распространял созданные материалы в сети.

В обвинительном заключении указано, что обвиняемый переписывался в социальной сети Telegram с другим лицом, выдававшим себя за женщину из Таиланда под ником Unicorn (Единорог). Собеседник склонил обвиняемого снимать свою дочь обнаженной и отправлять ему записи.

Кроме того, обвиняемый хранил на своем компьютере около 800 изображений мальчиков и девочек, включающих материалы о сексуальном насилии, а также искал подобные материалы в сети.

Дело расследовалось подразделением кибербезопасности 105 при ЛАХАВ-433. Обвиняемому вменяются развратные действия с несовершеннолетним членом семьи, использование тела ребенка для создания материалов о сексуальном насилии ответственным за этого ребенка человеком и хранение детской порнографии.

Прокуратура попросила суд продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств, подчеркивая, что совершенные в отношении его дочери действия свидетельствуют о высокой степени опасности, исходящей от него.