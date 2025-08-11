Поданы обвинения против террористов из окрестностей Иерусалима

Государственная прокуратура направила обвинительные заключения в Иерусалимский окружной суд и в суд по делам несовершеннолетних по итогам обширного расследования, проведенного с помощью тайного полицейского агента, которое длилось около года.

Была раскрыта преступная деятельность множества лиц (представителей арабской общины Израиля), включавшей планирование и осуществление террористических актов.

Обвинения поданы против Уалида Шахина (43 года) и Надаля Шахина (21 год), жителей Кафр-Акаба, Юсуфа Абу Тахи (23 года), жителя Анаты. Они обвиняются в торговле оружием, изготовлении взрывных устройств и планировании терактов, начиная с 2020 года.

Следствием было установлено, что один из обвиняемых совершил нападение с применением огнестрельного оружия на контрольно-пропускном пункте Каландия, в ходе которого по сотрудникам сил безопасности было выпущено 24 пули. Обвиняемые планировали комбинированную атаку с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на КПП Каландия, планировали убийство жителя Модиина (они считали его пилотом израильских ВВС), вооруженное нападение на ночной клуб в Ришон ле-Ционе, а также закладку мин на маршрутах следования армейских патрулей. Установлено, что террористы поддерживали контакты с представителями ХАМАСа и "Исламского государства".

В ходе расследования были выявлены 19 человек, включая трех несовершеннолетних – жителей Иерусалима, Палестинской автономии, а также Негева, которые оказывали помощь главным обвиняемым в приобретении оружия – включая пистолеты Glock, SIG Sauer, DDG и BUL Cherokee, автоматические винтовки M16 и автоматы Калашникова, боеприпасы.