"Матрица": полицейский агент разоблачил арабов из Иерусалима, планировавших теракты

В ходе скоординированной операции полиции и ШАБАКа были арестованы отец и сын из арабского района Иерусалима, планировавшие теракты против израильских служб безопасности. В ходе расследования также была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Планы подозреваемых были раскрыты после того, как полицейский агент под кодовым именем "Матрица" купил у них несколько взрывных устройств, чтобы с их помощью устроить теракты против евреев. Этот же агент полиции сумел разоблачить десятки торговцев нелегальным оружием.

Расследованием, которое длилось несколько месяцев, было установлено, что подозреваемые, работавшие в ресторане и в доме престарелых в центре Израиля, планировали несколько терактов: в частности, они планировали разместить взрывные устройства на КПП в северном Иерусалиме.

После сбора доказательств отец и сын из деревни Кафр-Акаба были арестованы. Новостная служба "Кан" указывает: сын является гражданином Израиля, и его мать – еврейка. Отмечается, что они планировали также убийство человека, которого они ошибочно считали пилотом. По данным расследования, они приобрели различные виды огнестрельного оружия и компоненты для сборки взрывных устройств. В квартирах они оборудовали лаборатории по изготовлению бомб. Изучив онлайн-инструкции, подозреваемые изготовили десятки взрывных устройств.

Отец также связался с террористической организацией для получения финансирования терактов. За несколько месяцев до начала войны "Железные мечи" отец также совершил теракт возле разделительного заграждения. Он обучал своего сына стрелять из разных видов оружия на крыше их дома в Кафр-Акабе. Сын впоследствии планировал совершить теракт в ночном клубе в центре страны.

В ходе обыска в нескольких квартирах, используемых подозреваемыми, были обнаружены различные химикаты, контейнеры, электрические и SIМ-активируемые детонаторы и другие компоненты взрывных устройств. Полиция изъяла также десятки готовых к использованию трубчатых бомб.

В ходе расследования был арестован также третий подозреваемый, житель арабского района Иерусалима в возрасте около 20 лет. Он подозревается в изготовлении взрывных устройств, хранении взрывных устройств и в планировании терактов. Срок содержания всех троих подозреваемых под стражей неоднократно продлевался судом, в ближайшее время прокуратура предъявит всем троим обвинительные заключения.