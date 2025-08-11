Дело "Катаргейт": полиция допрашивает Фельдштейна и Уриха
Следователи отдела полиции ("ЛАХАВ-433") допрашивают бывшего пресс-секретаря премьер-министра Эли Фельдштейна. Его допрашивают по делу "Катаргейт".
В ходе допроса Фельдштейну представят материалы, полученные от бывшего советника Нетаниягу Исраэля Эйнхорна. Ранее тот был допрошен полицией в Сербии.
Позднее будет допрошен и один из пресс-секретарей премьер-министра Йонатан Урих.