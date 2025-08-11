x
11 августа 2025
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 15:42
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дело "Катаргейт": полиция допрашивает Фельдштейна и Уриха

Полиция
Катар
время публикации: 11 августа 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 14:35
Дело "Катаргейт": полиция допрашивает Фельдштейна и Уриха
Noam Revkin Fenton/Flash90

Следователи отдела полиции ("ЛАХАВ-433") допрашивают бывшего пресс-секретаря премьер-министра Эли Фельдштейна. Его допрашивают по делу "Катаргейт".

В ходе допроса Фельдштейну представят материалы, полученные от бывшего советника Нетаниягу Исраэля Эйнхорна. Ранее тот был допрошен полицией в Сербии.

Позднее будет допрошен и один из пресс-секретарей премьер-министра Йонатан Урих.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025

"Катаргейт": суд вновь смягчил условия домашнего ареста Ари Розенфельда