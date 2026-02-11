Производственная авария на НПЗ в Ашдоде, врачи борются за жизнь двух сотрудниц

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Лахиш поступило сообщение о двух женщинах, потерявших сознание на предприятии в районе Ашдода. Фельдшеры и парамедики МАДА проводят реанимационные мероприятия двум женщинам в возрасте примерно 50 лет. По предварительным данным, они пострадали от вдыхания опасных веществ, состояние пострадавших критическое.

Полиция уточняет, что речь идет о производственной аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Ашдоде. Специалисты находятся на месте происшествия, обстоятельства аварии расследуются.

На данном этапе нет опасений утечки опасных веществ за пределы завода, угрозы для населения нет. На место происшествия также выехали аварийные группы министерства экологии, они работают совместно с экстренными службами, проводя мониторинг и экологический контроль.