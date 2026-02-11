В Париже совершено жестокое нападение на 13-летнего еврейского мальчика

13-летний еврейский мальчик подвергся нападению на антисемитской почве в 18-м округе Парижа. Как отмечает газета Le Parisien, нападение было очень жестоким, включая оскорбления и угрозы ножом.

Нападение произошло вечером 9 февраля на бульваре Ла Шапель. Подросток рассказал следователям, он держал кипу и шел в синагогу, когда его окружили пять человек, ударили его по лицу и. приставив к горлу нож, отобрали куртку, наушники и потребовали вывернуть карманы. Это сопровождалось антисемитскими ругательствами.

Как сообщила прокуратура, во время нападения мальчик был на видеосвязи с человеком, который узнал одного из нападавших. "Это позволило полиции быстро задержать мужчину, родившегося в июне 2007 года", – говорится в заявлении.

"Расследование преступления, связанного с вооруженным ограблением и насильственными действиями, совершенными группой лиц и связанными с дискриминацией, продолжается. Идет работа над установлением личности и задержанием остальных причастных", – добавляет прокуратура.

При этом министерство внутренних дел Франции отмечает значительный рост антисемитских инцидентов в стране. По официальным данным, их число после 7 октября 2023 года утроилось. Особенно неблагополучная ситуация – в столичном регионе.