x
11 февраля 2026
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 февраля 2026
|
11 февраля 2026
|
последняя новость: 12:12
11 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Париже совершено жестокое нападение на 13-летнего еврейского мальчика

Антисемитизм
Франция
Париж
время публикации: 11 февраля 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 11:50
В Париже совершено жестокое нападение на 13-летнего еврейского мальчика
AP Photo/Oleg Cetinic

13-летний еврейский мальчик подвергся нападению на антисемитской почве в 18-м округе Парижа. Как отмечает газета Le Parisien, нападение было очень жестоким, включая оскорбления и угрозы ножом.

Нападение произошло вечером 9 февраля на бульваре Ла Шапель. Подросток рассказал следователям, он держал кипу и шел в синагогу, когда его окружили пять человек, ударили его по лицу и. приставив к горлу нож, отобрали куртку, наушники и потребовали вывернуть карманы. Это сопровождалось антисемитскими ругательствами.

Как сообщила прокуратура, во время нападения мальчик был на видеосвязи с человеком, который узнал одного из нападавших. "Это позволило полиции быстро задержать мужчину, родившегося в июне 2007 года", – говорится в заявлении.

"Расследование преступления, связанного с вооруженным ограблением и насильственными действиями, совершенными группой лиц и связанными с дискриминацией, продолжается. Идет работа над установлением личности и задержанием остальных причастных", – добавляет прокуратура.

При этом министерство внутренних дел Франции отмечает значительный рост антисемитских инцидентов в стране. По официальным данным, их число после 7 октября 2023 года утроилось. Особенно неблагополучная ситуация – в столичном регионе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook