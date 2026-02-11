40-е убийство с начала года в арабском секторе: в Фурейдисе застрелен мужчина
время публикации: 11 февраля 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 20:13
Полиция расследует обстоятельства убийства в Фурейдисе мужчины примерно 40 лет.
Пресс-служба правоохранительных органов передает, что полицейские из Зихрон Яакова и криминалисты находятся на месте преступления. Ведется розыск стрелявших.
В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 40 израильских арабов.
