В Белом доме проходит встреча Трампа и Нетаниягу, израильский премьер зашел через служебный вход

В Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В отличие от предыдущих визитов Нетаниягу в Белый дом в этот раз не было торжественной встречи у главного входа и заявлений для прессы. По сообщению израильских СМИ, израильский премьер зашел в Белый дом через служебный вход.

Итамар Айхнер, корреспондент Ynet, сообщил, что во встрече с американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, а также специальные посланники президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер, посол США в Израиле Майк Хакаби. С израильской стороны: посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, военный секретарь премьер-министра Роман Гофман, исполняющий обязанности главы СНБ Гил Райх, предприниматель Майкл Айзенберг, пресс-секретарь Зив Агмон, политический советник Офир Фальк.

Нетаниягу и сопровождающие его лица вылетели в США накануне вечером на правительственном самолете "Канаф Цион". Премьер-министр остановился в официальной резиденции для гостей президента США "Блэр Хаус". С утра он встретился со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщает офис главы правительства, Виткофф и Кушнер рассказали израильскому премьеру о первом раунде переговоров с Ираном, проведенном ими в прошлую пятницу. В ходе встречи обсуждались и региональные вопросы, отмечается в официальном сообщении.

"Блэр Хаус" также посетил госсекретарь США Марко Рубио, в присутствии которого Биньямин Нетаниягу подписал документ о вступлении в Совет мира.