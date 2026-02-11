IRNA: глава ООН поздравил Иран с годовщиной исламской революции

Иранское новостное агентство IRNA сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану официальные поздравления по случаю 47-й годовщины исламской революции.

В письме отмечается, что национальные праздники предоставляют возможность осмыслить путь, по которому идет государство, его роль и вклад на международной арене, идеалы, которые определят его будущее. Это также напоминание о важности диалога и солидарности.

Глава ООН также отметил необходимость положить конец войнам, предотвратить новые конфликты, снизить неравенство, бороться с климатическим кризисом и обеспечить ответственный подход к могущественным технологиям.

"Эти вызовы делают необходимым международное сотрудничество для обеспечения мира и безопасности, рационального развития и соблюдения прав человека", – добавил Гутерриш.

UN Watch призвала ООН опубликовать полный текст письма. В послании, направленном главе этой организации, также содержится призыв отменить выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на заседании Совета ООН по правам человека, которое состоится 23 февраля.

Напомним, что Исламская республика жестоко подавила продолжавшиеся несколько недель оппозиционные выступления. Израиль обвинил ООН в предательстве манифестантов и в том, что она позволила иранскому режиму действовать безнаказанно.