Трагедия на НПЗ: полиция подозревает, что работницам вместо кислорода была подана смесь газов

Телеканал "Кан-11" передал, что полиция проверяет подозрение, согласно которому в защитные костюмы двух работниц, находящихся в помещении с агрессивной средой, по шлангу был подан не кислород, а смесь других газов, что стало причиной их смерти.

Ранее новостная служба "Кан" сообщала, что через несколько часов после того, как две работницы зашли в герметичное помещение, проходящий мимо работник увидел, что обе женщины лежат на полу без сознания. Прибывшие на место происшествия парамедики после продолжительных реанимационных мероприятий были вынуждены констатировать смерть обеих женщин.

Глава управления безопасности в министерстве труда Хези Шварцман в интервью радиостанции "Кан Бет" заявил, что речь, возможно, идет не только об уголовном преступлении, но и о преступлении "в сфере безопасности". Источники в полиции сообщили телеканалу "Кан-11", что расследуется несколько версий, при этом ведущей является "преступная халатность".

Разрешено к публикации имя одной из погибших. Это 39-летняя Ницан Гойхман, мать троих детей.