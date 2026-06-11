x
11 июня 2026
|
последняя новость: 13:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 13:08
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП возле заповедника Лахав: молодой мужчина в критическом состоянии

ДТП
Мада
Негев
время публикации: 11 июня 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 11:48
ДТП возле заповедника Лахав: молодой мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Два автомобиля столкнулись в районе заповедника Лахав в Негеве. Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь на месте происшествия пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницу.

Мужчина в возрасте около 30 лет находился в критическом состоянии, его отвезли в больницу, не прекращая реанимационных мероприятий. Врачи больницы "Сорока" продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Еще один участник аварии, мужчина около 24 лет, получил травмы конечностей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook