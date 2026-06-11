ДТП возле заповедника Лахав: молодой мужчина в критическом состоянии

Два автомобиля столкнулись в районе заповедника Лахав в Негеве. Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь на месте происшествия пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницу.

Мужчина в возрасте около 30 лет находился в критическом состоянии, его отвезли в больницу, не прекращая реанимационных мероприятий. Врачи больницы "Сорока" продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Еще один участник аварии, мужчина около 24 лет, получил травмы конечностей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.