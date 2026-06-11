Израиль депортировал французскую журналистику, призывавшую "рассматривать резню 7/10 в контексте"

Управление населения и миграции выслало из Израиля французскую журналистку Алис Фруссар, работающую корреспондентом Radio France International.

В министерстве по связям с диаспорой назвали причиной депортации утверждения журналистки о необходимости рассматривать нападение 7 октября "в контексте", а также обвинения Израиля в "апартеиде" и "резне".

Фруссар, в последние шесть лет проживавшая в районе Иерусалима и Рамаллы, попыталась въехать в Израиль после визита во Францию, однако была посажена на рейс обратно во Францию.

Радиостанция RFI, на которой она работала, осудила решение, назвав его "препятствием свободе прессы".