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Израиль

Израиль депортировал французскую журналистику, призывавшую "рассматривать резню 7/10 в контексте"

СМИ
время публикации: 11 июня 2026 г., 15:02 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 15:02
Израиль депортировал французскую журналистику, призывавшую "рассматривать резню 7/10 в контексте"
Gili Yaari/Flash90

Управление населения и миграции выслало из Израиля французскую журналистку Алис Фруссар, работающую корреспондентом Radio France International.

В министерстве по связям с диаспорой назвали причиной депортации утверждения журналистки о необходимости рассматривать нападение 7 октября "в контексте", а также обвинения Израиля в "апартеиде" и "резне".

Фруссар, в последние шесть лет проживавшая в районе Иерусалима и Рамаллы, попыталась въехать в Израиль после визита во Францию, однако была посажена на рейс обратно во Францию.

Радиостанция RFI, на которой она работала, осудила решение, назвав его "препятствием свободе прессы".

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