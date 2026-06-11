x
11 июня 2026
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 14:37
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ использует секретную систему для трансляции матчей Мундиаля для солдат в Ливане

ЦАХАЛ
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 11 июня 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 14:22
ЦАХАЛ использует секретную систему для трансляции матчей Мундиаля для солдат в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В управлении связи ЦАХАЛа будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу по закрытой зашифрованной сети Z-TUBE.

Система была изначально разработана для оперативных нужд и обеспечивает потоковую передачу видео в реальном времени по всем родам войск ЦАХАЛа.

В штатном режиме и в чрезвычайных ситуациях она используется для передачи материалов с летательных аппаратов, беспилотников, морских судов, бронетехники и других средств наблюдения с задержкой в доли секунды.

В ЦАХАЛе называют систему «оперативным YouTube»: она агрегирует в одном месте тысячи различных видеоисточников. Помимо прямых трансляций, система обеспечивает хранение и воспроизведение огромных объемов отснятого материала для нужд разбора полетов и оперативного обучения.

По данным ЦАХАЛа, система способна хранить ежедневно объем данных, эквивалентный почти 100 тысячам мобильных телефонов.

Система была запущена в 2017 году и впоследствии распространена на все рода войск. В ходе войны "Железные мечи" она стала одним из ключевых инструментов в командно-штабных центрах ЦАХАЛа и использовалась для передачи оперативной картины в реальном времени между различными театрами боевых действий.

Теперь, наряду с боевым применением, принято решение задействовать платформу и в интересах досуга бойцов - предоставить им возможность смотреть матчи чемпионата мира даже в ходе оперативной деятельности и на отдаленных позициях, в том числе – в Ливане.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook