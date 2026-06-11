ЦАХАЛ использует секретную систему для трансляции матчей Мундиаля для солдат в Ливане

В управлении связи ЦАХАЛа будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу по закрытой зашифрованной сети Z-TUBE.

Система была изначально разработана для оперативных нужд и обеспечивает потоковую передачу видео в реальном времени по всем родам войск ЦАХАЛа.

В штатном режиме и в чрезвычайных ситуациях она используется для передачи материалов с летательных аппаратов, беспилотников, морских судов, бронетехники и других средств наблюдения с задержкой в доли секунды.

В ЦАХАЛе называют систему «оперативным YouTube»: она агрегирует в одном месте тысячи различных видеоисточников. Помимо прямых трансляций, система обеспечивает хранение и воспроизведение огромных объемов отснятого материала для нужд разбора полетов и оперативного обучения.

По данным ЦАХАЛа, система способна хранить ежедневно объем данных, эквивалентный почти 100 тысячам мобильных телефонов.

Система была запущена в 2017 году и впоследствии распространена на все рода войск. В ходе войны "Железные мечи" она стала одним из ключевых инструментов в командно-штабных центрах ЦАХАЛа и использовалась для передачи оперативной картины в реальном времени между различными театрами боевых действий.

Теперь, наряду с боевым применением, принято решение задействовать платформу и в интересах досуга бойцов - предоставить им возможность смотреть матчи чемпионата мира даже в ходе оперативной деятельности и на отдаленных позициях, в том числе – в Ливане.