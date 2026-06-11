Полиция завершила расследование убийства раввина Ишая Пора в Бней-Браке

Полиция сообщает о завершении расследования убийства 52-летнего раввина Ишая Пора, который получил смертельное ножевое ранение в шею в мае этого года в здании колеля. По данным следствия, подозреваемый нанес мужчине несколько ножевых ранений на глазах у его 13-летнего сына, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позже скончался.

В ходе розыска сотрудники полиции Бней-Брака и Рамат-Гана совместно с коллегами из Бейт-Шемеша задержали подозреваемого в Бейт-Шемеше. Речь идет о 45-летнем бездомном мужчине. С момента задержания он находится под стражей.

Следствие установило, что подозреваемый и погибший молились в одном и том же религиозном учебном заведении. Между ними ранее возник конфликт, связанный с разногласиями по вопросам религиозного толкования. По свидетельствам очевидцев, подозреваемый ранее угрожал убить потерпевшего, однако официальных жалоб в полицию по этому поводу не поступало.

После нападения подозреваемый убежал с места происшествия. Во время расследования были изучены записи камер видеонаблюдения, что позволило восстановить маршрут его бегства. Как утверждает полиция, по пути он спрятал в заброшенном здании нож, предположительно использованный при нападении, а также окровавленную перчатку.

Прокуратура подала декларацию о готовности подать обвинительное заключение, суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 14 июня.