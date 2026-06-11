x
11 июня 2026
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 14:37
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция завершила расследование убийства раввина Ишая Пора в Бней-Браке

Расследование
Бней-Брак
Убийства
время публикации: 11 июня 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 13:54
Полиция завершила расследование убийства раввина Ишая Пора в Бней-Браке
Flash90

Полиция сообщает о завершении расследования убийства 52-летнего раввина Ишая Пора, который получил смертельное ножевое ранение в шею в мае этого года в здании колеля. По данным следствия, подозреваемый нанес мужчине несколько ножевых ранений на глазах у его 13-летнего сына, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позже скончался.

В ходе розыска сотрудники полиции Бней-Брака и Рамат-Гана совместно с коллегами из Бейт-Шемеша задержали подозреваемого в Бейт-Шемеше. Речь идет о 45-летнем бездомном мужчине. С момента задержания он находится под стражей.

Следствие установило, что подозреваемый и погибший молились в одном и том же религиозном учебном заведении. Между ними ранее возник конфликт, связанный с разногласиями по вопросам религиозного толкования. По свидетельствам очевидцев, подозреваемый ранее угрожал убить потерпевшего, однако официальных жалоб в полицию по этому поводу не поступало.

После нападения подозреваемый убежал с места происшествия. Во время расследования были изучены записи камер видеонаблюдения, что позволило восстановить маршрут его бегства. Как утверждает полиция, по пути он спрятал в заброшенном здании нож, предположительно использованный при нападении, а также окровавленную перчатку.

Прокуратура подала декларацию о готовности подать обвинительное заключение, суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 14 июня.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 мая 2026

"Исраэль а-Йом" об убийстве в Бней-Браке: бездомный перерезал горло раввину Ишаю Пору