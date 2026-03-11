В рейтинг Forbes вошло рекордное количество израильских миллиардеров

В новом списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes – 52 обладателя израильского гражданства, что является абсолютным рекордом.

Совокупное состояние израильских миллиардеров – 308 миллиардов долларов, на 24% больше, чем год назад.

Первое место среди израильтян занимает Мирьям Эдельсон с состоянием в 37,5 миллиарда долларов. В мировом рейтинге она занимает 56-ю строчку. На втором месте – Идан Офер с 34,6 миллиарда долларов (61-е место в мировом рейтинге). Его брат Эяль Офер – третий с состоянием 33,6 миллиарда долларов. На четвертой и пятой позициях – британско-израильские предприниматели Дмитрий и Игорь Бухманы, основавшие игровую компанию Playtika. Состояние каждого из них оценивается в 13,6 миллиарда долларов.

Далее следуют Вячеслав Кантор (12 млрд), Михаэль Федерман (10,1 млрд), Роман Абрамович (9,3 млрд), Франк Луи (8,8 млрд), Юрий Мильнер (8,7 млрд), Патрик Драи (8,4 млрд).

Рейтинг израильских миллиардеров в этом году пополнили наследницы покойного владельца страховой компании "Менора" сестры Тали Грейфель $2,9 млрд (финансовые услуги) и Нива Гуревич $2,9 млрд (финансовые услуги), Алекс Буазиз $2,0 млрд (HR-ПО), члены семьи Гамбургер (страховая компания "Харэль) Нурит Манор $1,8 млрд (финансовые услуги), Яир Гамбургер $1,8 млрд (финансовые услуги) и Гидон Гамбургер $1,8 млрд (финансовые услуги), а также Альфред Акиров $1,6 млрд (недвижимость).

Наибольшее представительство в списке имеют финансовый сектор (12 человек) и хайтек (10 человек). 7 миллиардеров представляют рынок недвижимости.