На горе Эйваль в Самарии создано новое поселение

11 марта на горе Эйваль в Самарии было основано новое поселение.

Оно было основано региональным советом Самарии совместно с организацией "Амана" неподалеку от библейского объекта "Жертвенник Иисуса Навина, который был построен Иисусом Навином (Йегошуа Бин-Нуном) при входе народа Израиля в страну. Первые жители поселения создадут здесь сельскохозяйственную иешиву, а позже к ним присоединятся семьи новой поселенческой группы.

Этот шаг осуществлен спустя несколько месяцев после решения кабинета министров о создании поселения на горе Эйваль и после того, как командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут подписал границы юрисдикции.

После более чем полугода подготовки, планирования и интенсивной работы жилые строения были перевезены в ходе ночной операции, что положило начало первому этапу обоснования на месте. Этому предшествовала длительная работа: определение границ юрисдикции нового поселения, распределение территории и получение сельскохозяйственного договора на этот участок.

В региональном совете Самарии заявляют, что создание поселения рядом с местом, отождествляемым с жертвенником Иисуса Навина на горе Эйваль, произошло также в ответ на попытки нанесения ущерба и разрушения этого исторического и библейского объекта со стороны Палестинской автономии.