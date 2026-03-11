Министерство юстиции завершило рассмотрение просьбы Нетаниягу о помиловании

Отдел минюста по рассмотрению просьб о помилованиях завершил изучение прошения, поданного адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Представители отдела передали документ министру Амихаю Элиягу, который координирует этот вопрос от имени правительства. Согласно закону, координация должна находиться в руках министра юстиции Ярива Левина, однако он взял самоотвод из-за опасения перед возможностью обвинения в конфликте интересов.

Элиягу передаст заключение в канцелярию президента, где документ будет изучен юридическим отделом, и вместе с самостоятельным заключением передан главе государства Ицхаку Герцогу для окончательного решения.

В министерстве юстиции отмечают, что представители государственного обвинения смогут внести свои изменения в заключение отдела по рассмотрению просьб о помиловании. "Эти изменения позволят внести позицию обвинения в общий комплекс доводов и мнений по обсуждаемому вопросу", - говорится в заявлении министерства юстиции.