Подано обвинение против изготовителя поддельных 50-долларовых купюр
время публикации: 11 мая 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 10:25
Прокуратура подала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 56-летнего Шабтая Корена из Ашдода, обвиняемого в подделке 50-долларовых купюр.
Согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Южного округа, в прошлом году Корен приобрел копировальный аппарат и с использованием специальных шаблонов изготовил поддельные банкноты номиналом 50 долларов на сумму около 1,49 млн шекелей.
Ему инкриминируются подделка денежных знаков и хранение материалов для изготовления фальшивых банкнот.