Подано обвинение против изготовителя поддельных 50-долларовых купюр

Прокуратура подала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 56-летнего Шабтая Корена из Ашдода, обвиняемого в подделке 50-долларовых купюр.

Согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Южного округа, в прошлом году Корен приобрел копировальный аппарат и с использованием специальных шаблонов изготовил поддельные банкноты номиналом 50 долларов на сумму около 1,49 млн шекелей.

Ему инкриминируются подделка денежных знаков и хранение материалов для изготовления фальшивых банкнот.