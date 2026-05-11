Бени Ганц: "Нельзя позволить военной победе превратиться в стратегический провал"

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц в ходе заседания фракции в Кнессете заявил: "Иран пытается выиграть время, и нельзя им это позволить. Я обращаюсь к премьер-министру и министру обороны: "Не позвольте важной военной победе превратиться в стратегический провал".

"Начинается последняя сессия Кнессета, – продолжил Ганц. – Эта коалиция разрушила израильское общество, и после этих выборов вопрос лишь в том, возникнет ли широкая коалиция или вновь будет узкая коалиция с той или иной стороны. Такая коалиция не сможет построить новое, не сможет исправить необходимое. Нужна широкая коалиция".

Бени Ганц подчеркнул, что возглавляемая им партия продолжит "баллотироваться до самого конца" и выразил убежденность в ее укреплении и усилении в следующем Кнессете.