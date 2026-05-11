x
11 мая 2026
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 16:12
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бени Ганц: "Нельзя позволить военной победе превратиться в стратегический провал"

Кнессет
Бени Ганц
время публикации: 11 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 14:31
Бени Ганц: "Нельзя позволить военной победе превратиться в стратегический провал"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц в ходе заседания фракции в Кнессете заявил: "Иран пытается выиграть время, и нельзя им это позволить. Я обращаюсь к премьер-министру и министру обороны: "Не позвольте важной военной победе превратиться в стратегический провал".

"Начинается последняя сессия Кнессета, – продолжил Ганц. – Эта коалиция разрушила израильское общество, и после этих выборов вопрос лишь в том, возникнет ли широкая коалиция или вновь будет узкая коалиция с той или иной стороны. Такая коалиция не сможет построить новое, не сможет исправить необходимое. Нужна широкая коалиция".

Бени Ганц подчеркнул, что возглавляемая им партия продолжит "баллотироваться до самого конца" и выразил убежденность в ее укреплении и усилении в следующем Кнессете.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026

Депутат Гинзбург покидает "Кахоль Лаван", но остается в Кнессете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2026

"Политический хамец" и завершение сессии Кнессета. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Ганц: "Нетаниягу представил манипулятивную выборку документов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Ганц: "Нетаниягу должен закончить свою карьеру"