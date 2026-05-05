05 мая 2026
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Депутат Гинзбург покидает "Кахоль Лаван", но остается в Кнессете

Махане Мамлахти
Бени Ганц
Выборы 2026
время публикации: 05 мая 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 13:08
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Эйтан Гинзбург принял решение о выходе из партии "Кахоль Лаван". Гинзбург, один из наиболее приближенных к главе партии Бени Ганцу депутатов, занимает должность генерального секретаря "Кахоль Лаван".

В политических кругах полагают, что он присоединится к блоку "Бэяхад". Как сообщили в окружении Бени Ганца, ему стало известно о контактах, которые поддерживает Гинзбург с представителями "других партий".

5 мая состоялась встреча Ганца и Гинзбурга. В ходе встречи Ганц потребовал от депутата принять решение до полудня о его дальнейших шагах. Гинзбург завил, что намерен покинуть "Кахоль Лаван".

Он стал третьим депутатом от "Кахоль Лаван", покидающим партию после Орит Фаркаш-Коэн и Хили Трупера. Никто из выходящих из партии не покинул Кнессет. Из "Кахоль Лаван" передали, что Ганц встречался с Трупером и договорился, что тот продолжит работать в рамках фракции и не покинет Кнессет, чтобы предоставлять коалиции дополнительный голос. Вместо Трупера в Кнессет должна зайти Доврат Вайзер, представитель партии "Ямин Мамлахти" в изначальном совместном списке "Махане Мамлахти". Аналогичное решение согласовано с Эйтаном Гинзбургом.

