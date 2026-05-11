Имя подозреваемого в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар опубликуют через неделю

В ходе заседания мирового суда Тель-Авива по иску Шай-Ли Атари и Наамы Шахар, требующих опубликовать имя подозреваемого в их изнасиловании (речь идет о разных инцидентах с одним подозреваемым) адвокат подозреваемого согласился на публикацию имени своего подзащитного. Об этом сообщает в понедельник, 11 мая, новостная служба "Кан". Имя подозреваемого будет опубликовано через неделю: в воскресенье 17 мая, в 10:00.

Подозреваемый был арестован неделю назад в аэропорту Бен-Гурион сразу по возвращении в Израиль. Ранее Верховный суд в очередной раз продлил запрет на публикацию его имени, обязав его пройти психиатрическое освидетельствование для оценки рисков суицида. Он угрожает покончить с собой, если его имя будет предано огласке.

"Его волнует только публикация его имени, – прокомментировала Шай-Ли Атари в ходе сегодняшнего заседания суда. – Ему не важно, что он сделал с нами. Ему не важно, что он избивал меня на асфальте посреди улицы. Его волнует только публикация имени и то, что судья снова идет ему навстречу. Он диктует темп. Снова получается, будто жизнь пострадавшей ничего не стоит. К сожалению, он все еще контролирует мой голос так же, как тогда контролировал мое тело. Я никогда не забуду, что он сделал со мной. Он продолжает превращать судебную систему в цирк при поддержке закона".

На заседании днем ранее Шай-Ли Атари сказала: "Он никогда не думал о том, что сделал, он только боялся публикации своего имени. Открытость судебного процесса не означает, что мне легко и что у меня не возникали мысли о самоубийстве".