ЧП в Негеве: в кибуце Лахав задержан водитель, протаранивший шлагбаум на въезде

Полиция задержала мужчину, который на автомобиле протаранил заграждение на въезде в кибуц Лахав в Негеве, после чего, бросив машину, попытался сбежать.

Полицейские и сотрудники сил безопасности спустя короткое время задержали подозреваемого.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что задержанный известен полиции как человек с психическими проблемами.