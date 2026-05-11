ЧП в Негеве: в кибуце Лахав задержан водитель, протаранивший шлагбаум на въезде
время публикации: 11 мая 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 22:25
Полиция задержала мужчину, который на автомобиле протаранил заграждение на въезде в кибуц Лахав в Негеве, после чего, бросив машину, попытался сбежать.
Полицейские и сотрудники сил безопасности спустя короткое время задержали подозреваемого.
В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что задержанный известен полиции как человек с психическими проблемами.
