11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Задержан палестинский водитель, обошедший систему безопасности аэропорта "Бен-Гурион"

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 11 января 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 17:54
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании 21-летнего жителя деревни Байт-Ула, которому в прошлом месяце удалось обойти все проверки на въезде в аэропорт "Бен-Гурион", проехать на территорию терминала и покинуть территорию аэропорта.

Инцидент произошел 23 декабря. Легковой автомобиль с поддельным номером подъехал к главному въезду в аэропорт, отказался остановиться для проверки и продолжил движение. Въехав на территорию аэропорта, водитель бросил машину и скрылся. Поиск водителя велся на земле и с воздуха. Брошенный автомобиль был проверен сапером.

Водитель задержан благодаря разведданным полиции и оперативной деятельности подразделения "Хец Иегуда".

Докладывая о задержании водителя, пресс-служба полиции ничего не говорит о мотивах его поступка.

Израиль
