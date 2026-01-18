Стрельба на территории аэропорта "Бен-Гурион". Задержан водитель, не остановившийся для проверки

Водитель, находящийся за рулем угнанного автомобиля, отказался остановиться для проверки на контрольно-пропускном пункте на главном въезде в аэропорт, и продолжил движение в сторону 1-го терминала.

Охранники Управления аэропортов открыли огнь по автомобилю. Новостная служба N12 передает, что водитель не был ранен, он задержан и передан для дальнейшего расследования полиции.

Отметим, что 23 декабря легковой автомобиль с поддельным номером подъехал к главному въезду в аэропорт, отказался остановиться для проверки и продолжил движение. Въехав на территорию аэропорта, водитель бросил машину и скрылся. Поиск водителя велся на земле и с воздуха. Брошенный автомобиль был проверен сапером. О задержании водителя, 21-летнего жителя деревни Байт-Ула, полиция сообщила 11 января.