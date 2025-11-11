На военном кладбище Кфар-Сабы проходят похороны лейтенанта ЦАХАЛа Адара Голдина. Видео

Началась церемония похорон погибшего во время гуманитарной паузы в операции "Нерушимая стена" в 2014 году лейтенанта ЦАХАЛа Адара Голдина, останки которого были возвращены из сектора Газы через 11 лет после его гибели.

Тысячи израильтян съехались в Кфар-Сабу, чтобы проводить Адара Голдина в последний путь. Полиция перекрыла несколько улиц по ходу процессии, чтобы обеспечить безопасность и организованность церемонии.

Адар Голдин был убит в результате нарушения ХАМАСом условий прекращения огня. Военнослужащие занимались уничтожением террористического туннеля в Рафиахе, когда подверглись нападению террористов. Двое боевиков ХАМАСа вышли из туннеля и похитили Адара Голдина. Первоначально предполагалось, что он жив, однако через несколько дней ЦАХАЛ объявил о его гибели еще до того, как террористы похитили тело. Военный раввинат признал Адара Голдина погибшим, и несмотря на то, что тело продолжали удерживать террористы в Газе, в Израиле были проведены похороны фрагментов останков.

Адар Голдин оставил после себя родителей, Симху и Лею Голдин, сестру, двух братьев и невесту.