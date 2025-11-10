Баарав-Миара сообщила БАГАЦу, что считает назначение Ашера Кулы "политическим"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала Высшему суду справедливости (БАГАЦ) ответ на петиции, касающиеся назначения Ашера Кулы ответственным за расследование утечки следственных материалов из изолятора "Сде-Тейман".

В документе высказывается точка зрения, согласно которой министр юстиции Ярив Левин не имеет полномочий для назначения собственного кандидата, который будет контролировать ход расследования. По ее словам, этот шаг продиктован политическими мотивами и может нанести ущерб общественному доверию.

Свой ответ Гали Баарав-Миара предоставила БАГАЦ после четырех просьб о продлении срока его подачи.

Ранее БАГАЦ получил ответ от министра юстиции Ярива Левина. В документе, поданном через адвокатов Циона Амира и Инона Сертеля, указывалось, что министр юстиции действует в рамках своих полномочий, в соответствии с законом и чувством долга перед обществом. "Передача контроля за расследованием судье в отставке Ашеру Куле – это не только возможность установить истину, но и шаг, который призван вернуть общественное доверие ко всей правоохранительной системе", – говорится в ответе министра юстиции, который рекомендовал БАГАЦ отклонить все петиции против назначения судьи Ашера Кулы.

В воскресенье, 9 ноября, БАГАЦ издал временный вердикт по делу о контроле за расследованием в отношении бывшего военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Вердикт запрещает юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре и главе Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей отставному судье Ашеру Куле приступать к исполнению обязанностей до публикации решения БАГАЦа по апелляциям, которые будут рассматриваться 11 ноября.