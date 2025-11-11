Отчет госконтролера: в Израиле отсутствует концепция национальной безопасности

Государственный контролер Матаньягу Энгельман представил отчет, посвященный отсутствию в Израиле утвержденной концепции национальной безопасности и последствиям этого для государственного управления и армии. Документ указывает на многолетний системный сбой: на протяжении десятилетий политическое руководство не обеспечивало утверждение официальной, актуальной и обязательной для исполнения концепции национальной безопасности. В отличие от западных стран, правительства Израиля никогда не утверждали такой документ, несмотря на повторяющиеся рекомендации экспертов и комиссии Винограда после войны в Ливане 2006 года.

С момента провозглашения независимости Израиль фактически руководствовался "устной доктриной Бен-Гуриона" (1953), основанной на четырех принципах – сдерживание, предупреждение, защита и разгром противника. Несмотря на изменения в стратегической среде, официальная и обновленная концепция так и не была утверждена. Попытки предпринимались в 1998, 2006, 2017 и 2021 годах, но ни один документ не получил одобрения правительства. В 2018 году премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил "Концепцию 2030", однако документ не был вынесен на голосование и не получил юридического статуса. В 2020 году армия запустила многолетнюю программу "Тнуфа", также без утверждения политического уровня.

Энгельман подчеркивает, что отсутствие единой стратегии лишило политическое руководство возможности стратегически направлять армию, а также затруднило контроль и координацию между ключевыми органами безопасности. Вместе с тем, госконтролер приветствовал принятие в июне 2025 года Закона о стратегии национальной безопасности, который обязывает Совет национальной безопасности (СНБ) подготовить проект стратегической концепции для правительства, а кабинет министров утвердить его в течение пяти месяцев после формирования. Однако, по его словам, теперь важно наполнить закон содержанием: определить угрозы и возможности, выстроить приоритеты и закрепить их в бюджете.

Госконтролер Матаньягу Энгельман: "Данный отчет выявляет многолетний системный сбой: Политическое руководство не предприняло необходимых шагов для обеспечения готовности государства к новым угрозам на основе официальной и системной концепции безопасности. В такой ситуации способность правительства стратегически направлять ЦАХАЛ и другие структуры, осуществлять надзор и оценку действий – крайне ограничена, а порой отсутствует вовсе. Подчеркну, что отчет не заменяет всестороннюю проверку, которая установит конкретные провалы или ответственность в событиях 7 октября. Его цель поставить вопрос о связи между национальной концепцией безопасности и трагедией 7 октября. Премьер-министр Нетаниягу, инициировавший в 2017-2018 годах разработку концепции и начавший ее внедрение, не довел процесс до утверждения и не обеспечил принятие ключевого решения – перераспределение национальных приоритетов и выделение дополнительных средств на оборону. Его инициатива осталась без реализации и юридической силы. Также и руководители СНБ, начиная с 2008 года, не представили кабинету обновленную концепцию для обсуждения и утверждения, не исполнив тем самым возложенную на них законом обязанность".

Основные выводы отчета

1. Нет официальной концепции, а значит нет стратегического управления. Отсутствие утвержденной концепции с бюджетными приоритетами лишило руководство инструмента долгосрочного планирования. Армия вынуждена самостоятельно формировать стратегию, исходя из собственной оценки угроз.

2. Слабая координация между структурами. Без единого "компаса" трудно согласовывать приоритеты между Минобороны, ЦАХАЛом, спецслужбами и Минфином, что приводит к потере эффективности и стратегическим просчетам.

3. СНБ не выполнил свою роль. Согласно закону 2008 года, Совет национальной безопасности обязан обновлять концепцию и выносить ее на обсуждение кабинета. На деле этого не произошло.

7 октября – трагическое подтверждение проблемы. Атака ХАМАСа выявила провал трех базовых принципов неофициальной доктрины – сдерживания, предупреждения и защиты. Ошибочная ставка на предупреждение при недостаточной защите границ стала одной из причин катастрофы.

Международная практика показывает иной стандарт. В США, Великобритании, Германии, Франции и Японии стратегии безопасности утверждаются и публикуются, а лидеры несут за них политическую ответственность. Израилю предлагается принять подобный подход.

Энгельман представил ряд рекомендаций, направленных на исправление ситуации. Прежде всего, правительство должно незамедлительно утвердить официальную концепцию национальной безопасности, завершив формализацию процесса – от подготовки и рассмотрения до утверждения и публикации документа, который определит национальные интересы, стратегические цели и приоритеты государства. Концепция должна стать действенным инструментом управления, служить основой для планирования обороны, распределения бюджета, оценки программ ЦАХАЛ и координации между всеми структурами безопасности. После трагических событий 7 октября госконтролер считает необходимым пересмотреть баланс ключевых принципов – сдерживания, предупреждения и защиты – с учетом того, что предупреждение не всегда срабатывает вовремя. Важной задачей обозначено и укрепление роли Совета национальной безопасности (СНБ). Кроме того, госконтролер призывает к повышению прозрачности: после утверждения концепция должна быть опубликована, не нарушая режим секретности, чтобы обеспечить общественное обсуждение и парламентский контроль.

Реализация этих шагов, по оценке офиса госконтролера, позволит добиться стратегической связности – увязать цели, ресурсы и приоритеты государства, стабилизировав стратегическое планирование. Регулярный пересмотр концепции поможет снизить риски, вовремя выявлять слабые места и адаптироваться к новым угрозам. А привязка задач к бюджету и промышленному потенциалу повысит реальную готовность Израиля, сократит зависимость от импорта и ускорит реакцию страны на возможные кризисы.

Трагедия 7 октября 2023 года ознаменовала переломный момент в истории израильской безопасности. Новый закон о стратегии устранил прежние бюрократические предлоги и отговорки, теперь остается сделать главный шаг – утвердить и опубликовать документ, который станет реальным стратегическим ориентиром Израиля. Госконтролер призывает правительство "завершить работу в установленные законом сроки и превратить концепцию национальной безопасности в действенный инструмент управления государством сегодня и в будущем".