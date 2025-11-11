Возвращение Адара Голдина – знаковое событие для Израиля. Комментарий Давида Шарпа

Возвращение израильской стороне старшего лейтенанта Адара Голдина стало важным и эмоционально заряженным событием для израильского общества. 11 лет погибший офицер находился в руках террористов ХАМАС – и это было болезненной раной для его семьи, сослуживцев и всей страны.

Голдин был убит 1 августа 2014 года, во время операции "Несокрушимая скала" в Рафиахе. В тот момент уже действовало соглашение о прекращении огня, но ХАМАС нарушил его практически сразу – начались миномётные обстрелы и атаки на позиции ЦАХАЛа. Разведрота, в составе которой находился Голдин, выдвинулась в "серую зону". Именно тогда террористы вышли из туннеля, атаковали группу и утащили тело офицера под землю.

Первые часы после инцидента армия исходила из того, что Голдин был захвачен живым. Это стало причиной введения приказа "Ганнибал" – применения значительных сил для недопущения вывоза военнослужащего. В Рафиахе развернулся один из самых мощных боёв той войны: по разным данным, было применено порядка 2000 единиц тяжёлых боеприпасов. Операцией командовал полковник Офер Винтер, участвовали несколько подразделений и авиация. Израиль подвергся резкой критике со стороны международных организаций, утверждавших о гибели мирных жителей. Военная прокуратура Израиля провела расследование и закрыла его, указав, что действия осуществлялись в рамках допустимых норм.

Сослуживцы Голдина, включая лейтенанта Эйтана Фонда, преследовали боевиков по туннелю, собирали доказательства, позволившие быстро установить: офицер погиб в момент атаки, и в плен живым не попадал. Через двое суток его смерть была официально подтверждена.

Сегодня возвращение тела Голдина вновь подняло вопросы, актуальные для нынешней войны. Как и в 2014 году, террористы нарушали условия прекращения огня, выходили из туннелей и атаковали израильские силы. При этом звучат обвинения против Израиля, несмотря на то, что именно ХАМАС неоднократно срывает договорённости.

Отдельной темой стали условия, при которых тело было возвращено. В публичном пространстве звучат сообщения о готовности Израиля идти на дополнительные уступки – вплоть до освобождения боевиков, включая участников нападения 7 октября. Такой подход вызывает серьёзные вопросы. Эксперты предупреждают: освобождение сотен террористов приведёт к рискам для гражданских и военных, а сама идея "обмена тела на свободу боевиков" формирует ошибочный сигнал врагу – что даже мёртвый солдат является валютой для давления.

Кроме того, утечки в прессу и полуофициальные заявления высокопоставленных военных усиливают давление на Израиль: ХАМАС и посредники поднимают ставки, понимая, что тема крайне чувствительна для общества. По мнению ряда аналитиков, такая публичность – стратегический просчёт, осложняющий переговоры.

Возвращение тела Голдина – важный и долгожданный шаг. Но дискуссия о цене, которую Израиль готов платить, остаётся острым политическим и общественным вопросом.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

