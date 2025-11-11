x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 17:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 17:43
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Раскрыто убийство Ширли Иегуды: педофил преследовал ее, задушил и поджег ее тело

Полиция
Расследование
Убийства
Тель-Авив
время публикации: 11 ноября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 16:56
Раскрыто убийство Ширли Иегуды: педофил преследовал ее, задушил и поджег ее тело
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция сообщает о завершении расследования жестокого убийства работницы супермаркета Ширли Иегуды, сожженное тело которой было обнаружено в сквере на углу улиц Ицхак Садэ и Игаль Алон в Тель-Авиве.

Следствием было установлено, что ее убил 47-летний житель Тель-Авива Орен Данан, ранее отбывший 20 лет тюремного заключения за сексуализированное насилие в отношении детей. Через несколько часов после убийства он был арестован.

По данным расследования, Данан и Иегуда работали в одном супермаркете, после работы в тот день он преследовал Ширли, в сквере напал на нее, задушил и поджег ее тело на месте преступления. После этого он на электрическом велосипеде скрылся в направлении порта Яффо, где выбросил в море мобильный телефон жертвы, чтобы уничтожить улики.

Арест подозреваемого неоднократно продлевался судом, в ближайшие дни против него будет подано обвинительное заключение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

Следствие по делу о сожжении женщины в Тель-Авиве: под подозрением педофил, отсидевший более 20 лет