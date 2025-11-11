Раскрыто убийство Ширли Иегуды: педофил преследовал ее, задушил и поджег ее тело

Полиция сообщает о завершении расследования жестокого убийства работницы супермаркета Ширли Иегуды, сожженное тело которой было обнаружено в сквере на углу улиц Ицхак Садэ и Игаль Алон в Тель-Авиве.

Следствием было установлено, что ее убил 47-летний житель Тель-Авива Орен Данан, ранее отбывший 20 лет тюремного заключения за сексуализированное насилие в отношении детей. Через несколько часов после убийства он был арестован.

По данным расследования, Данан и Иегуда работали в одном супермаркете, после работы в тот день он преследовал Ширли, в сквере напал на нее, задушил и поджег ее тело на месте преступления. После этого он на электрическом велосипеде скрылся в направлении порта Яффо, где выбросил в море мобильный телефон жертвы, чтобы уничтожить улики.

Арест подозреваемого неоднократно продлевался судом, в ближайшие дни против него будет подано обвинительное заключение.