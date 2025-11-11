Нетаниягу в суде: "Вы занимаетесь сигарами, а не коррупцией в полиции"

В окружном суде продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос касается обвинений в обмане общественного доверия по "делу 1000". В рамках этого дела глава правительства обвиняется в незаконном получении подарков от бизнесменов.

"Милчен дарил мне подарки все время. Даже, когда я был политическим трупом. Даже когда я был гражданским лицом, и говорил, что не собираюсь возвращаться в политику. Он хотел улучшить мне настроение. Он мне как брат", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу резко отреагировал на один из вопросов обвинения. "Какими мелкими и жалкими вопросами вы занимаетесь. Двое друзей дарят мне сигары, потому что знают, что я их люблю. Этим вы занимаетесь? Серьезно? Не коррупцией в полиции, не ложью, не тем фактом, что вы разрушили семьи", – заявил он.