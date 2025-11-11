Нетаниягу попросил назначить перерыв в заседании суда: "Важный телефонный разговор"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вновь дает показания в суде по делу о "незаконных подарках". Во время показаний главы правительства ему был передан конверт со срочным посланием, прочитав которое, Нетаниягу обратился к судьям с просьбой назначить перерыв в заседании.

Премьер-министр объяснил, что в 12:45 ему нужно провести политический телефонный разговор, и для этого ему необходимо прибыть в правительственный комплекс "Кирия". Глава правительства попросил судей сделать перерыв в заседании с 12:30.