ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования атаковали инфраструктуру террористическои организации "Хизбалла", в которои хранились инженерные средства, используемые для восстановления арсенала террористов на юге Ливана.

Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановления террористическои инфраструктуры по всему Ливану, подвергая опасности граждан Ливана и используя их в качестве живого щита.

Деятельность террористическои организации "Хизбалла" в этом раионе является нарушением соглашении между Израилем и Ливаном.