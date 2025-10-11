ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования атаковали инфраструктуру террористическои организации "Хизбалла", в которои хранились инженерные средства, используемые для восстановления арсенала террористов на юге Ливана.
Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановления террористическои инфраструктуры по всему Ливану, подвергая опасности граждан Ливана и используя их в качестве живого щита.
Деятельность террористическои организации "Хизбалла" в этом раионе является нарушением соглашении между Израилем и Ливаном.