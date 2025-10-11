x
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 11 октября 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 08:08
ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Ливана
Ayal Margolini/Flash90

ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования атаковали инфраструктуру террористическои организации "Хизбалла", в которои хранились инженерные средства, используемые для восстановления арсенала террористов на юге Ливана.

Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановления террористическои инфраструктуры по всему Ливану, подвергая опасности граждан Ливана и используя их в качестве живого щита.

Деятельность террористическои организации "Хизбалла" в этом раионе является нарушением соглашении между Израилем и Ливаном.

Израиль
