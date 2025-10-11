Трамп подтвердил, что "заложники вернутся в понедельник"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "заложники вернутся в понедельник". По его словам, также "есть около 28 погибших".

Трамп подтвердил, что прибудет в Израиль и выступит в Кнессете, а затем посетит Египет. "Все хотят, чтобы эта сделка состоялась. Существует консенсус относительно следующих этапов плана по сектору Газы", – заявил он.

Палестинское информационное агентство "Ультра Палестин" сообщило, ссылаясь на "осведомленные источники", что освобождение 20 живых заложников состоится в понедельник,13 октября, утром, "без каких-либо официальных церемоний и в рамках прямого соглашения с Красным Крестом". "Все заложники будут доставлены в одно место, в то же время израильская армия отойдет на значительное расстояние от обозначенной зоны, чтобы обеспечить безопасное проведение операции".

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух палестинских чиновников, реакция Трампа на израильское покушение на лидеров ХАМАСа в Катаре, убедила ХАМАС в том, что "президент США способен противостоять Нетаниягу и серьезно настроен окончить войну в секторе Газы". Этим объясняется доверие ХАМАСа президенту США.

Два других палестинских чиновника, членов ХАМАСа, заявили, что соглашение с Израилем – "рискованный шаг, успех который зависит от того, насколько сильно президент США будет вовлечен в сделку, чтобы не дать ей провалиться".

По словам одного из чиновников, лидеры ХАМАСа опасаются, что после освобождения заложников Израиль может возобновить военные действия.

Тем не менее, они считают важным сигналом то, что во время непрямых переговоров в Шарм аш-Шейхе, Трамп лично звонил три раза, контролируя происходящее, а его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф курсировали между израильскими и катарскими переговорщиками.