Вирусный переключатель открывает новый путь для борьбы с супербактериями

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что вирусы используют молекулы РНК для захвата бактериальных клеток. Открытие может помочь в борьбе бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

К 2050 году инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут стать причиной смерти 10 миллионов человек ежегодно. Одной из перспективных альтернатив антибиотикам считается фаготерапия – использование вирусов, которые избирательно атакуют бактерии. Новое исследование показывает, как эти вирусы используют крошечную молекулу РНК для захвата бактериальной клетки и ускорения собственного размножения. Работа опубликована в журнале Molecular Cell.

Ученые обнаружили, что вирус-бактериофаг лямбда производит малую РНК под названием PreS, которая действует как переключатель, который заставляет молекулярный механизм бактерии работать на вирус.

PreS присоединяется к жизненно важным для бактерии молекулам мРНК и модифицирует их таким образом, чтобы вирус мог с их помощью копировать свою ДНК и создавать новые вирусные частицы. Когда ученые удаляли молекулу PreS, фаг становился слабее и медленнее размножался.

"Эта малая РНК дает фагу дополнительный уровень контроля, – пишут ученые. – Регулируя ключевые бактериальные гены в нужный момент, вирус улучшает свои шансы на успешное размножение".

Открытие PreS показывает, что даже мельчайшие вирусные молекулы могут оказывать большое влияние на успешное поражение бактерии. Ученые считают, что это открытие поможет создать безопасные и эффективные фаги для борьбы с устойчивыми к лекарствам бактериями.