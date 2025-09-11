x
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане боевика иранской группировки "Имам Хусейн"

Ливан
Ликвидация
Хизбалла
время публикации: 11 сентября 2025 г., 20:04 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 20:09
ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане боевика иранской группировки "Имам Хусейн"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля продолжает действовать в Ливане, пресекая попытки нарушения условий соглашения о прекращении огня. В четверг, 11 сентября, в районе Айн-Бааль был атакован автомобиль Уасима Саида Джабаи, боевика из иранского подразделения "Имам Хусейн", действовавшего в рядах "Хизбаллы".

Этот террорист был ключевой фигурой в восстановлении каналов террористического снабжения, он отвечал за наращивание мощи подразделения, продвигал сделки по закупке вооружений, содействовал запускам ракет и минометных снарядов по израильской территории в ходе операции "Стрелы севера".

Он же возглавил попытки восстановления группировки после объявления прекращения огня. Подразделение "Имам Хусейн" это иранское вооруженное формирование, которое используется "Силами аль-Кудс" для укрепления "оси сопротивления".

Во время войны это подразделение помогало "Хизбалле" атаковать израильскую армию и гражданские объекты, и в настоящее время оно действует с территории Ливана в координации с "Хизбаллой".

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что деятельность террориста на ливанской территории является нарушением условий соглашения между Израилем и Ливаном.

Израиль
