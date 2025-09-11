Прибрежное шоссе между Нетанией и Герцлией перекроют до 13:00 пятницы, 12 сентября
время публикации: 11 сентября 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 22:15
Компания "Нетивей Исраэль" сообщает, что движение транспорта по шоссе номер 2 (Прибрежное шоссе) будет перекрыто в полночь с четверга, 11 сентября, на пятницу, 12 сентября, для проведения дорожных работ.
Одновременно будет перекрыто движение по шоссе Аялон (шоссе 20) в северном направлении между развязками Шмарьягу-Мизрах и Полег.
Движение возобновится в 13:00 в пятницу, 12 сентября.
В этот период планируется установка пешеходного моста в районе Удим, а также работы по установке указателей.
Новый мост для пешеходов и велосипедистов должен соединить поселок Удим с районом Рамат-Полег в Нетании. Длина моста составляет 70,7 метра, ширина - 4,4 метра, и он будет расположен рядом с автобусными остановками в обоих направлениях.