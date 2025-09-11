x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 18:47
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве балкон рухнул на рабочих, пострадали два человека

Несчастные случаи
Тель-Авив
время публикации: 11 сентября 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 18:51
В Тель-Авиве балкон рухнул на рабочих, пострадали два человека
Пожарно-спасательная служба

Двое строительных рабочих получили серьезные травмы в результате обрушения балкона на улице Захария в Тель-Авиве. Спасатели пожарной службы прибыли на место происшествия, чтобы безопасно удалить завалы и освободить пострадавших.

Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали двоим рабочим в возрасте около 20 лет неотложную помощь, после чего обоих эвакуировали в больницу в стабильном состоянии с травмами средней степени тяжести.

В пожарно-спасательной службе уточняют, что здание находится в процессе ремонта, упал балкон второго этажа (из трех).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025

При аварии на стройке в Бней-Браке погиб рабочий, полиция ведет расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 ноября 2024

В Тамре обвалилось здание, двое рабочих погибли
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2024

В Ор-Йегуде погиб рабочий