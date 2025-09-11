В Тель-Авиве балкон рухнул на рабочих, пострадали два человека
время публикации: 11 сентября 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 18:51
Двое строительных рабочих получили серьезные травмы в результате обрушения балкона на улице Захария в Тель-Авиве. Спасатели пожарной службы прибыли на место происшествия, чтобы безопасно удалить завалы и освободить пострадавших.
Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали двоим рабочим в возрасте около 20 лет неотложную помощь, после чего обоих эвакуировали в больницу в стабильном состоянии с травмами средней степени тяжести.
В пожарно-спасательной службе уточняют, что здание находится в процессе ремонта, упал балкон второго этажа (из трех).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025