ХАМАС утверждает, что активистов группировки похищают "банды пособников Израиля"

Анонимный источник в ХАМАСе сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что сотрудничающие с Израилем жители сектора Газы (которых ХАМАС называет "бандами") похищают активистов ХАМАСа и собирают информацию о местонахождении заложников в туннелях террористической инфраструктуры.

По утверждению источника, несколько боевиков ХАМАСа были похищены "бандами" для передачи их израильским силам. В ХАМАСе обещают "преследовать коллаборационистов и тайных агентов без снисхождения".