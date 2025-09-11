ХАМАС утверждает, что активистов группировки похищают "банды пособников Израиля"
Анонимный источник в ХАМАСе сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что сотрудничающие с Израилем жители сектора Газы (которых ХАМАС называет "бандами") похищают активистов ХАМАСа и собирают информацию о местонахождении заложников в туннелях террористической инфраструктуры.
По утверждению источника, несколько боевиков ХАМАСа были похищены "бандами" для передачи их израильским силам. В ХАМАСе обещают "преследовать коллаборационистов и тайных агентов без снисхождения".
