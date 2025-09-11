x
11 сентября 2025
Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз в Средиземном море немного

время публикации: 11 сентября 2025 г., 06:50
Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз в Средиземном море немного
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные будет довольно жарко. На пляжах много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко.

В четверг-субботу, 11-13 сентября, в Израиле температура будет примерно соответствующей или немного выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 29 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 38-40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 36-37 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 34-36 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 29 градусов.

