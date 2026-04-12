На севере Израиля перевернулся легковой автомобиль, водитель в тяжелом состоянии

На 8655-й трассе, в районе перекрестка Смеа, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 25 лет) получил серьезную черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.