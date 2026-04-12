На севере Израиля перевернулся легковой автомобиль, водитель в тяжелом состоянии
время публикации: 12 апреля 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 22:36
На 8655-й трассе, в районе перекрестка Смеа, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 25 лет) получил серьезную черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу в Нагарии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
