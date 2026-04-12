В Эйлате задержали семью наркоторговцев вместе с бабушкой

Полиция округа Эйлат завершила многонедельную операцию под кодовым названием "Ледниковый период", в ходе которой была задержана группа подозреваемых в торговле наркотиками.

Главным фигурантом дела стал 40-летний житель Эйлата, которого следствие считает организатором и руководителем преступной схемы. По версии полиции, он действовал совместно с сожительницей, матерью и сестрой.

В момент перехода операции в открытую фазу детективы задержали сожительницу подозреваемого, его 74-летнюю мать и сестру прямо в автомобиле, в котором была обнаружена крупная сумма наличных денег. В ходе последующих обысков полицейские изъяли вещества, предположительно являющиеся наркотиками различных видов, транспортное средство, использовавшееся предположительно для их распространения, десятки тысяч шекелей наличными, а также инвентарь для фасовки и сбыта. Параллельно в отношении главного подозреваемого ведется отдельное расследование по делу о насилии в отношении сожительницы.

В ближайшие дни прокуратура направит в суд обвинительные заключения и ходатайства о взятии под стражу пятерых фигурантов дела до окончания разбирательства.