12 апреля 2026
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 17:59
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тайный агент полиции помогла разоблачить адвоката, который домогался военнослужащих

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 12 апреля 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 16:43
Flash90

После длительного тайного расследования прокуратура центрального округа подала предварительное обвинительное заключение против адвоката, подозреваемого в совершении сексуализированного насилия в отношении клиенток.

В течение нескольких месяцев велось тайное расследование, в котором принимала участие тайный агент полиции: именно она помогла сформировать доказательную базу по делу подозреваемого.

По данным расследования, подозреваемый, пользуясь своим статусом адвоката, систематически действовал в отношении девушек-военнослужащих, обращавшихся к нему за юридическим представительством, и совершал в их отношении тяжкие преступления сексуализированного характера.

Также следствие утверждает, что в период, пока велось скрытое расследование, он продолжал совершать новые преступления. В ходе расследования были выявлены дополнительные заявительницы, и на данном этапе обвинение основано примерно на десяти жалобах по делу о тяжких преступлениях сексуализированного характера.

Срок содержания подозреваемого под стражей неоднократно продлевался, в понедельник против него будут поданы обвинения.

Ранее суд разрешил публикацию имени подозреваемого: это Илан Двир, специализирующийся по искам в военной сфере и занимающий официальный пост в коллегии адвокатов Израиля.

Двир подозревается в сексуализированном насилии, сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации военнослужащих, которые были его клиентками, на фоне их экономической и психологической уязвимости, в то время как он представлял их в юридических процедурах. Некоторые из пострадавших содержались в военной тюрьме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
