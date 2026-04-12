Тайный агент полиции помогла разоблачить адвоката, который домогался военнослужащих

После длительного тайного расследования прокуратура центрального округа подала предварительное обвинительное заключение против адвоката, подозреваемого в совершении сексуализированного насилия в отношении клиенток.

В течение нескольких месяцев велось тайное расследование, в котором принимала участие тайный агент полиции: именно она помогла сформировать доказательную базу по делу подозреваемого.

По данным расследования, подозреваемый, пользуясь своим статусом адвоката, систематически действовал в отношении девушек-военнослужащих, обращавшихся к нему за юридическим представительством, и совершал в их отношении тяжкие преступления сексуализированного характера.

Также следствие утверждает, что в период, пока велось скрытое расследование, он продолжал совершать новые преступления. В ходе расследования были выявлены дополнительные заявительницы, и на данном этапе обвинение основано примерно на десяти жалобах по делу о тяжких преступлениях сексуализированного характера.

Срок содержания подозреваемого под стражей неоднократно продлевался, в понедельник против него будут поданы обвинения.

Ранее суд разрешил публикацию имени подозреваемого: это Илан Двир, специализирующийся по искам в военной сфере и занимающий официальный пост в коллегии адвокатов Израиля.

Двир подозревается в сексуализированном насилии, сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации военнослужащих, которые были его клиентками, на фоне их экономической и психологической уязвимости, в то время как он представлял их в юридических процедурах. Некоторые из пострадавших содержались в военной тюрьме.