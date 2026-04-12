"Хизбалла" продолжает обстреливать населенные пункты на севере Израиля

После двухчасового затишья возобновились ракетные обстрелы израильской территории из Ливана.

В 18:46 сигнал тревоги прозвучал в Гаатоне, Эйлоне и Горене. Не менее десяти ракет были запущены в сторону израильской территории.

В 18:42 система предупреждения "Цева Адом" была активирована в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

В 19:06 сигналы тревоги в Нагариии и окрестностях.

Нет сообщений о раненых.