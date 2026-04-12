"Хизбалла" продолжает обстреливать населенные пункты на севере Израиля
время публикации: 12 апреля 2026 г., 19:06 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 19:07
После двухчасового затишья возобновились ракетные обстрелы израильской территории из Ливана.
В 18:46 сигнал тревоги прозвучал в Гаатоне, Эйлоне и Горене. Не менее десяти ракет были запущены в сторону израильской территории.
В 18:42 система предупреждения "Цева Адом" была активирована в Кирьят-Шмоне и окрестностях.
В 19:06 сигналы тревоги в Нагариии и окрестностях.
Нет сообщений о раненых.