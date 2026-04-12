12 апреля 2026
БАГАЦ рассматривает петицию с требованием признать правительство оскорбляющим суд

время публикации: 12 апреля 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 10:49
Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассматривает петицию, поданную с требованием признать действия правительства оскорбляющими достоинство суда.

Речь идет о петиции, поданной в связи с вопросом о призыве учащихся йешив. Истцы – Движение за качество власти, "Исраэль хофшит" и иные утверждают, что правительство не выполняет решения суда, принятое в ноябре 2025 года назад, в соответствии с которым оно обязано обеспечить призыв ультраортодоксов. Для достижения этой цели правительство было обязано в течение полутора месяцев сформировать реальную программу санкций в отношении уклонистов. Это сделано не было, и, по мнению истцов, речь идет об оскорблении суда.

Судейскую коллегию возглавляет заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг. Петицию также рассматривают судьи Дафна Барак-Эрез, Давид Минц, Яэль Вильнер и Офер Гроскопф.

