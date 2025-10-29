x
29 октября 2025
Израиль

БАГАЦ рассматривает апелляцию по вопросу о призыве ультраортодоксов

Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 29 октября 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 09:56
БАГАЦ рассматривает апелляцию по вопросу о призыве ультраортодоксов
Flash90. Фото Г.Йоханан

Расширенная коллегия Верховного суда рассматривает апелляцию, поданную Движением за качество власти, организацией "Исражль Хофшит" и другими, по вопросу о призыве ультраортодоксов.

В состав коллегии суда входят заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг, а также судьи Дафна Барак-Эрез, Давид Минц, Яэль Вильнер и Офер Гроскопф.

Истцы утверждают, что правительство уклоняется от выполнения вердикта БАГАЦа от июня 2024 года: не рассылает достаточно призывных повесток и не накладывает санкции на йешивы, ученики которых уклоняются от призыва.

Судья Солберг заявил, открывая заседание, что "несмотря на действия правительства, нет конкретных результатов. Число призывников существенно не изменилось".

Судья Барак-Эрез потребовала ответа на вопрос о том, сколько дезертиров были отданы под суд в последнее время. "Нашей целью не является переполнить военные тюрьмы. Еще никогда не предпринималась попытка призыва такого числа учащихся йешив. Сопротивление, с которым сталкивается этот процесс, очень мощное, что в большой степени осложняет продвижение", - заявила адвокат Нета Орен, представляющая позицию государства.

