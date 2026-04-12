Задержан подозреваемый в жестоком ограблении 94-летней женщины

В начале декабря в полицию поступило сообщение о жестоком ограблении 94-летней женщины, на которую преступник напал у нее в квартире в Тель-Авиве.

По данным расследования, подозреваемый вошел в квартиру, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта. Он напал на пожилую женщину, повалил на пол, сорвал с нее золотые украшения и скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции провели сбор показаний, изъятие и проверку улик, и смогли установить личность подозреваемого. 34-летний житель Тель-Авива был задержан и доставлен на допрос в полицию, по итогам допроса его поместили под стражу.

Суд несколько раз продлевал срок предварительного задержания подозреваемого, и по завершении расследования прокуратура Тель-Авивского округа подала предварительные обвинения. В ближайшие дни будут поданы обвинительное заключение и просьба об аресте подозреваемого до завершения судебных разбирательств.