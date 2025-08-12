x
12 августа 2025
Израиль

Пожар в лесу Эштаоль возле Бейт-Шемеша, на месте работают десятки пожарных расчетов

Пожары
время публикации: 12 августа 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 13:38
Пожар в лесу Эштаоль возле Бейт-Шемеша, на месте работают десятки пожарных расчетов
Chaim Goldberg/Flash90

На шоссе 44 в районе леса Эштаоль неподалеку от Бейт-Шемеша загорелся автомобиль. Огонь перекинулся на кусты и деревья рядом с дорогой, и очень скоро начался крупный лесной пожар.

На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов, в тушении огня участвуют четыре самолета пожарной авиации "Эльад".

Шоссе 44 перекрыто для движения транспорта. Водителей просят искать альтернативные маршруты, чтобы не рисковать своей жизнью и не мешать работе спасательных служб.

Израиль
