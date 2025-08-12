x
Израиль

Израильтянин случайно заехал в палестинскую деревню и едва избежал линча

Иудея и Самария
время публикации: 12 августа 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 13:20
Израильтянин случайно заехал в палестинскую деревню и едва избежал линча
Wikipedia.org. Фото: יעקב

В ночь на вторник израильтянин случайно заехал в деревню Мухмас, расположенную в районе Биньямин к северо-западу от Иерусалима. Опознав водителя машины как еврея, жители деревни забросали его автомобиль камнями.

Пострадавший был вынужден оставить поврежденный автомобиль на месте происшествия, он сумел сбежать из деревни пешком, в то время как палестинцы продолжали забрасывать его камнями.

Через несколько минут к месту происшествия прибыли военнослужащие, которые эвакуировали израильтянина, подобрав его на окраине деревни. Пострадавший получил легкие травмы, его автомобиль пострадал.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "службы безопасности крайне серьезно относятся к любому нападению на граждан и прикладывают усилия к розыску подозреваемых в совершении нападения".

Израиль
