Кнессет возобновил рассмотрение закона о призыве. Бисмут: "Судьба привела меня сюда"

В Кнессете проходит заседание комиссии по иностранным делам и обороне. Это первое заседание комиссии после того, как ее главой стал депутат Боаз Бисмут, сменивший на этой должности Юлия Эдельштейна.

Заседание посвящено обсуждению закона о призыве. "Судьба усадила меня в это кресло для того, чтобы я возглавил работу над законом о призыве. Мы хотим продвигаться в сторону утверждения существенного и важного закона", – сказал Бисмут.

Он добавил, что до сих пор провел встречи с десятками людей, представляющих самые разные взгляды и силы в израильском обществе. "До сих пор я слышал, в основном, что "нет", ни о чем не удалось договориться. Сейчас я хочу слышать, что "да", – добавил он.

Напомним, что юридический советник Кнессета Сагит Афек Сагит Афик опубликовала заключение, в соответствии с которым коалиция должна провести новое обсуждение законопроекта о призыве.

Это требование связано со сменой главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Юридический советник парламента заявила, что "смена главы комиссии в настоящий момент имеет решающее значение для процесса принятия закона".

"Кнессет должен воздержаться от смены действующего главы комиссии по политическим мотивам. Если глава комиссии обязался утвердить законопроект в определенной формулировке, без каких-либо изменений, не принимая в расчет выводов, сделанных в ходе обсуждений, предшествовавших его вступлению в должность, это является нарушением основных принципов законодательства", – говорится в заключении юридического советника Кнессета.

Это заключение означает, что комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне должна продолжить обсуждение законопроекта. В этой ситуации коалиция оказывается перед выбором: действовать вопреки вердикту юридического советника Кнессета или откладывать утверждение закона, против чего возражают ШАС и "Яадут а-Тора". В коалиции ставили перед собой задачу: принять такой законопроект, который согласится защищать в БАГАЦе юридический советник Кнессета.